Призраки (фильм, 1996) смотреть онлайн
О фильме
Небольшой городок обеспокоен: в старом Доме на Холме, пользующемся дурной славой дома с привидениями, поселился Очень Странный Человек, называющий себя «Маэстро». Этот Маэстро слишком непохож на местных горожан, но его обожают дети, которых он любит развлекать магическими фокусами и всякими удивительными, жутковатыми чудесами.
Мэр города и несколько разгневанных горожан сочли Маэстро опасным фриком, который дурно влияет на подрастающее поколение. Они решили принудить Маэстро к тому, чтобы он уехал прочь. Однажды они являются в Дом на Холме и ставят Маэстро ультиматум: либо он уедет из их города, либо его ждут большие неприятности.
Шутник и озорник Маэстро воспринимает их угрозу как предложение сыграть в игру «кто кого перепугает» и начинает безумное шоу, в котором будет участвовать целая команда упырей и привидений, а самому мэру предстоит пережить демоническую одержимость - но все это лишь вполне беззлобная демонстрация возможностей Маэстро, который на самом деле и сам - всего лишь взрослый ребенок, больше всего на свете любящий игры и веселье...
- СУРежиссёр
Стэн
Уинстон
- ЭМАктриса
Эдвина
Мур
- ЯБАктёр
Ясин
Бей
- МБАктёр
Майкл
Балдерама
- ЭСАктриса
Эми
Смоллмэн
- МДАктёр
Майкл
Джексон
- ССАктёр
Сет
Смит
- ККАктёр
Кендалл
Каннингэм
- ХЭАктриса
Хезер
Элерс
- ПДАктриса
Пэт
Даде
- ЛРАктёр
Лорен
Рэндольф
- СУСценарист
Стэн
Уинстон
- Сценарист
Стивен
Кинг
- МДСценарист
Майкл
Джексон
- МГСценарист
Мик
Гэррис
- Продюсер
Дэвид
Никсей
- КБПродюсер
Кэролайн
Барон
- МЗХудожник
Майкл
З. Ханан
- ДДКомпозитор
Джимми
Джэм
- МДКомпозитор
Майкл
Джексон
- НПКомпозитор
Николас
Пайк