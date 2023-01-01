Призраки (фильм, 1996) смотреть онлайн

Небольшой городок обеспокоен: в старом Доме на Холме, пользующемся дурной славой дома с привидениями, поселился Очень Странный Человек, называющий себя «Маэстро». Этот Маэстро слишком непохож на местных горожан, но его обожают дети, которых он любит развлекать магическими фокусами и всякими удивительными, жутковатыми чудесами.



Мэр города и несколько разгневанных горожан сочли Маэстро опасным фриком, который дурно влияет на подрастающее поколение. Они решили принудить Маэстро к тому, чтобы он уехал прочь. Однажды они являются в Дом на Холме и ставят Маэстро ультиматум: либо он уедет из их города, либо его ждут большие неприятности.



Шутник и озорник Маэстро воспринимает их угрозу как предложение сыграть в игру «кто кого перепугает» и начинает безумное шоу, в котором будет участвовать целая команда упырей и привидений, а самому мэру предстоит пережить демоническую одержимость - но все это лишь вполне беззлобная демонстрация возможностей Маэстро, который на самом деле и сам - всего лишь взрослый ребенок, больше всего на свете любящий игры и веселье...



