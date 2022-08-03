Призрачный патруль (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.22018, Deadtectives
Ужасы, Комедия88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Актёр
Крис
Гир
- ТИАктриса
Тина
Ивлев
- ДНАктёр
Дэвид
Ньюман
- Актёр
Хосе
Мария Де Тавира
- Актриса
Марта
Игареда
- ЭСАктёр
Эмилио
Савинни
- МРАктёр
Марк
Райли
- МдАктёр
Матиас
дель Кастильо
- НБАктриса
Нури
Бланко
- Сценарист
Дэвид
Клейтон Роджерс
- МРСценарист
Марк
Райли
- КРСценарист
Крис
Райс
- ДКПродюсер
Джерри
Кареччио
- СКПродюсер
Саманта
Кастельяно
- ДВМонтажёр
Девеш
Верма
- НУМонтажёр
Николь
Уэст