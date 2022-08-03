Призрачный патруль
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Призрачный патруль

Призрачный патруль (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.22018, Deadtectives
Ужасы, Комедия88 мин18+

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О фильме

Команда ребят снимает репортажи об охоте за привидениями, но зрители распознают неубедительную постановку и переключают канал. Команде шоу грозят увольнением, а потому креативная группа начинает генерировать идеи.

Страна
США, Мексика
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb