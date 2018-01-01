Биография

Марта Игареда — мексиканская актриса, продюсер и сценарист. Обладательница звания «Лучшая актриса 2012» на международном кинофестивале в Гвадалахаре. Родилась в Вильяэрмосе 24 августа 1983 года. Ее родители — актриса Марта Сервантес и художник Хосе Луиса Игареда. Марте было около 14 лет, когда она впервые сыграла на театральной сцене. Через год девушка поступила в институт технологий, но параллельно продолжала постигать актерское ремесло. Марта Игареда снялась в таких фильмах и сериалах, как «C.S.I.: Место преступления Майами», «Прочь с неба», «Строптивая девчонка», «Короли улиц», «Дорогой доктор», «Карлос», «Гавайи 5.0», «Школьный стрелок», «Тренер», «Королева юга» и «Видоизмененный углерод». Была одним из продюсеров и сценаристов комедий «Представь себе Лаура», «Женись, если сможешь», «3 идиота» и «Сразить можно любого».