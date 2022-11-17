

Корейский фильм ужасов о проклятом культурном центре, в котором мистическим образом пересекаются люди из разных времен. После череды трагедий когда-то процветающий культурный центр оказывается заброшенным. Тем не менее мрачная репутация этого места привлекает сюда отдельных смельчаков. Так, троица друзей-студентов приходит сюда в поисках острых ощущений. А Точжин, директор Института паранормальных явлений, стремится узнать, что случилось с его матерью — шаманкой, несколько лет назад погибшей тут во время ритуала. Их пути пересекутся, хотя студенты пришли сюда в 1998 году, а Точжин — в 2002.



