WinkФильмыПризрачная дверьАктёры и съёмочная группа фильма «Призрачная дверь»
Актёры и съёмочная группа фильма «Призрачная дверь»
Режиссёры
Актёры
АктёрDo-jin
Ким Ган-уKim Gang-woo
АктрисаHye-yeong
Ким Со-хеKim So-hye
АктёрTae-hoon
Ли Джон-хёнLee Jeong-hyeong
АктёрWon-jae
Хон Джин-гиHong Jin-gi
АктрисаYoon Mi-rin
Ом Чхэ-ёнEom Chae-yeong
АктёрSeok-ho
Чан Джэ-хоJang Jae-ho
АктрисаMi-rin's soul
Сон Джи-хёнSong Ji-hyeon
АктрисаDo-jin's mother
Ли Хва-ёнLee Hwa-yeong
АктёрWorker 1
Чхве Юн-бинChoi Yoon-bin
АктрисаChild Do-jin