Привет, Уилли Мейс! (фильм, 2022) смотреть онлайн

История жизненного пути Уилли Мейса, прославленного бейсболиста и символа борьбы с расовой сегрегацией в спорте. Начавший свою карьеру еще в 40-х, Мейс дебютировал в темнокожих лигах, а затем стал ценным игроком профессиональных команд, участвовавших в первых телевизионных трансляциях бейсбольных матчей.


