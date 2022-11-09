Привет, Уилли Мейс! (фильм, 2022) смотреть онлайн

Привет, Уилли Мейс!
7.82022, Say Hey, Willie Mays!
Документальный94 мин18+

О фильме

История жизненного пути Уилли Мейса, прославленного бейсболиста и символа борьбы с расовой сегрегацией в спорте. Начавший свою карьеру еще в 40-х, Мейс дебютировал в темнокожих лигах, а затем стал ценным игроком профессиональных команд, участвовавших в первых телевизионных трансляциях бейсбольных матчей. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb