7.82022, Say Hey, Willie Mays!
Документальный94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Привет, Уилли Мейс! (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
История жизненного пути Уилли Мейса, прославленного бейсболиста и символа борьбы с расовой сегрегацией в спорте. Начавший свою карьеру еще в 40-х, Мейс дебютировал в темнокожих лигах, а затем стал ценным игроком профессиональных команд, участвовавших в первых телевизионных трансляциях бейсбольных матчей. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb