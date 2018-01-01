Wink
Притча об артисте
Актёры и съёмочная группа фильма «Притча об артисте»

Актёры и съёмочная группа фильма «Притча об артисте»

Режиссёры

Николай Серебряков

Режиссёр

Актёры

Игорь Ясулович

Актёр

Сценаристы

Алексей Спешнев

Сценарист
Игорь Ясулович

Сценарист

Художники

Владимир Морозов

Художник
Ильдар Урманче

Художник

Монтажёры

Наталия Степанцева

Монтажёр

Операторы

Людмила Крутовская

Оператор

Композиторы

Геннадий Гладков

Композитор