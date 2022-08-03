Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Frog Kingdom 2: Sub-Zero Mission
Мультфильм, Приключения83 мин6+
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О фильме
В Лягушачьем королевстве пропадает волшебная статуэтка, защищающая от зимы. По следу похитителя отправляется команда самых сильных и ловких лягушек, к которым присоединяется мятежная принцесса.
СтранаКитай, США
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЧГРежиссёр
Чан
Гуанси
- ПФРежиссёр
Пэн
Фэй
- ЭПАктёр
Энтони
Падилья
- ИХАктёр
Иэн
Хикокс
- ЭЧАктриса
Эмбир
Чилдерс
- Актёр
Джон
Ловиц
- ЧЧАктёр
Чун
Чижэнь
- РДАктёр
Райан
Де Алвис
- ДЙАктёр
Джошуа
Йохан
- БЗАктёр
Брайан
Зиммерман
- ДШАктёр
Джей
Шелдон
- АЗАктёр
Азман
Зулкипли
- ПФСценарист
Пэн
Фэй
- ЧЛПродюсер
Чжэн
Лиго
- ЭППродюсер
Эрик
П. Шерман
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин