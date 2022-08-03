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Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты

Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Frog Kingdom 2: Sub-Zero Mission
Мультфильм, Приключения83 мин6+

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О фильме

В Лягушачьем королевстве пропадает волшебная статуэтка, защищающая от зимы. По следу похитителя отправляется команда самых сильных и ловких лягушек, к которым присоединяется мятежная принцесса.

Страна
Китай, США
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты»