Детям
Принцесса Лебедь: Пират или принцесса?
Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса Лебедь: Пират или принцесса?»

Режиссёры

Ричард Рич

Richard Rich
Режиссёр

Актёры

Лора Бэйли

Laura Bailey
АктрисаOdette
Юрий Ловенталь

Yuri Lowenthal
АктёрDerek
Джозеф Медрано

Joseph Medrano
АктёрLord Rogers / Scully / Parrot
Дженнифер Миллер

Jennifer Miller
АктрисаUberta
Клэйтон Джеймс

Clayton James
АктёрJean-bob
Гарднер Джаэс

Gardner Jaas
АктёрPuffin
Даг Стоун

Doug Stone
АктёрSpeed
Брайан Ниссен

Brian Nissen
АктёрBrodie / Chamberlain

Сценаристы

Брайан Ниссен

Brian Nissen
Сценарист
Ричард Рич

Richard Rich
Сценарист

Продюсеры

Ричард Рич

Richard Rich
Продюсер
Стив Тренберт

Steve Trenbirth
Продюсер

Композиторы

Дж Бейтман

J Bateman
Композитор