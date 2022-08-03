Принцесса Эмми (фильм, 2019) смотреть онлайн

Давным-давно королева Карлотта спасла табун белых лошадей и получила в дар умение разговаривать на их языке. Столетия спустя юная принцесса Эмми унаследовала талант Карлотты и обзавелась верными друзьями среди четвероногих, как вдруг коварная кузина Гизана разлучила девочку с ними.

