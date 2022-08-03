Принцесса Эмми (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.42019, Princess Emmy
Мультфильм, Семейный74 мин6+
О фильме
Давным-давно королева Карлотта спасла табун белых лошадей и получила в дар умение разговаривать на их языке. Столетия спустя юная принцесса Эмми унаследовала талант Карлотты и обзавелась верными друзьями среди четвероногих, как вдруг коварная кузина Гизана разлучила девочку с ними.
СтранаВеликобритания, Германия, Бельгия
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- РБАктриса
Руби
Барнхилл
- КБАктёр
Кенни
Блит
- ТКАктёр
Тайлер
Коллинз
- МДАктёр
Майкл
Давио
- ДФАктёр
Джоэль
Фрай
- КГАктриса
Кристина
Гордон
- Актёр
Джон
Ханна
- ЭХАктёр
Эл
Хокинсон
- РДАктёр
Роберт
Джек
- НМАктёр
Нэйтан
Мак
- СКСценарист
Серджио
Каши
- КАПродюсер
Кен
Андерсон
- МНАктриса дубляжа
Мария
Новикова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова