Прилив (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Психологическая драма, размышляющая о том, существует ли женская солидарность в мире жестоких мужчин. Жизнь Клэр еще недавно была идеальной: любимая работа, прекрасный муж, ожидание ребенка. Идиллию перечеркнул выкидыш и приговор врачей: Клэр больше не сможет иметь детей. Убитая горем, она никак не может прийти в себя, а вот муж быстро возвращается к привычной жизни. Считая, что теперь она несостоятельна как женщина, Клэр подозревает мужа в измене и очень скоро выслеживает его в дешевом мотелей с юной девушкой. Но это оказывается совсем не тем, о чем она подумала. Чем закончится эта история, узнаете, посмотрев фильм «Прилив» онлайн в видеосервисе Wink.



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