Прикосновение ветра (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Прикосновение ветра
Драмы73 мин18+
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Сюжет
В поисках возлюбленного своей юности, московская актриса отправляется на съемки фильма в далекую Бурятию. Она смертельно больна и больше не верит в чудеса… Во время путешествия Юлия попадает в Иволгинский дацан. Встреча с Хамбо ламой Этигэловым вновь наполняет ее жизнь смыслом, а лама-астролог приоткрывает тайны ее дальнейшей судьбы…
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb