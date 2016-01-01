Прикосновение ветра (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

В поисках возлюбленного своей юности, московская актриса отправляется на съемки фильма в далекую Бурятию. Она смертельно больна и больше не верит в чудеса… Во время путешествия Юлия попадает в Иволгинский дацан. Встреча с Хамбо ламой Этигэловым вновь наполняет ее жизнь смыслом, а лама-астролог приоткрывает тайны ее дальнейшей судьбы…



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