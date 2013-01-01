Прикончи их всех! (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.42013, Kill 'em All
Боевики, Триллеры86 мин18+
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Сюжет
Маниакальный злодей управляет смертельной игрой, в которую вовлечены ассасины со всего мира. Размещенные внутри изолированного бункера, эти безжалостные злодеи должны схватиться друг с другом и только один получит главный приз, а также свободу.
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Рейтинг
4.5 КиноПоиск
4.5 IMDb
- РХРежиссёр
Раймунд
Хубер
- ДМАктёр
Джонни
Месснер
- ГЛАктёр
Гордон
Лю
- АСАктриса
Аммара
Сирипонг
- ДЛАктёр
Джо
Льюис
- БЧАктёр
Брахим
Чаб
- ТМАктёр
Тим
Ман
- РДАктриса
Рунгтаван
Джиндасинг
- РФАктёр
Рашид
Феникс
- ЭМАктёр
Эрик
Маркус Шюц
- ООАктёр
Оуэн
О’Брайен
- КМСценарист
Кен
Миллер
- Продюсер
Шакед
Беренсон
- ПЭПродюсер
Патрик
Эвальд
- ДТПродюсер
Джордж
Тан
- КТМонтажёр
Карл
Т. Хирш
- АПКомпозитор
Алек
Пуро