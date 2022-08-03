Приключения Винни Пуха (фильм, 1977) смотреть онлайн
Мелодрама, Комедия71 мин0+
Кто такой Винни Пух, знают все. Этот мультфильм производства компании Уолта Диснея основан на оригинальных иллюстрациях четырехтомного собрания о Винни Пухе Эрнеста Шепарда. Познакомьтесь с Винни Пухом, каким его видят англоязычные ценители и который, конечно, отличается от русской версии Бориса Заходера.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Мультфильм, Мелодрама
Время71 мин / 01:11
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джон
Лоунсбери
- ВРРежиссёр
Вольфганг
Райтерман
- БШРежиссёр
Бен
Шарпстин
- СКАктёр
Себастьян
Кабот
- ДМАктёр
Джуниос
Мэтьюз
- БЛАктриса
Барбара
Ладди
- ХМАктёр
Ховард
Моррис
- ДФАктёр
Джон
Фидлер
- РРАктёр
Ральф
Райт
- ХСАктёр
Хэл
Смит
- КХАктёр
Клинт
Ховард
- БРАктёр
Брюс
Рейтерман
- ДУАктёр
Джон
Уолмсли
- ЛКСценарист
Ларри
Клеммонс
- РРСценарист
Ральф
Райт
- ВДСценарист
Вэнс
Джерри
- ВРПродюсер
Вольфганг
Райтерман
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Корольчук
- МСАктриса дубляжа
Мария
Соснякова
- ЛМАктёр дубляжа
Леонид
Мозговой
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- ДБХудожник
Джон
Б. Мэнсбридж
- ХГХудожник
Хэл
Гаусман
- ЭКХудожник
Эмиль
Кури
- ББКомпозитор
Бадди
Бэйкер