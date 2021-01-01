Приключения царя (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.62021, Olympicos
Мультфильм74 мин12+
Фильм в подписке «START»
О фильме
Вдохновляющий семейный мультфильм об армянском правителе, который решил принять участие в Олимпийских играх. Действие разворачивается в далекой античности. Греция созывает на Олимпиаду лучших спортсменов со всего света. В частности, в Великую Армению приходит сообщение о наборе кулачных бой�цов, и, к удивлению приближенных, царь Вараздат решает самостоятельно представлять страну на соревнованиях. Он отправляется в Олимпию вместе с семьей и выдает себя за обычного кузнеца, чтобы выступать на равных с другими бойцами. Тем временем заговорщики в Армении пользуются отсутствием правителя, чтобы занять его место на троне.
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СтранаАрмения
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДСРежиссёр
Давид
Саакянц
- АСРежиссёр
Айк
Саакянц
- АНАктёр
Арман
Навасардян
- МААктёр
Мкртыч
Арзуманян
- ДСАктриса
Джульетта
Степанян
- Актёр
Грант
Тохатян
- АААктёр
Арташес
Алексанян
- ЗБАктёр
Заруи
Бабаян
- ГБАктёр
Григор
Багдасарян
- НДАктёр
Нарек
Дурян
- АГАктёр
Армен
Газарян
- АГАктёр
Арсен
Григорян
- РДСценарист
Рубен
Джагинян
- СМСценарист
Саркис
Мноян
- ДССценарист
Давид
Саакянц
- АССценарист
Айк
Саакянц
- РДПродюсер
Рубен
Джагинян
- ДСПродюсер
Давид
Саакянц
- АСПродюсер
Айк
Саакянц
- ПНАктёр дубляжа
Петр
Немой
- МААктёр дубляжа
Мкртыч
Арзуманян
- ШААктриса дубляжа
Шушаник
Аревшатян
- Актёр дубляжа
Грант
Тохатян
- АКАктёр дубляжа
Арман
Казарян
- ЭДАктриса дубляжа
Элина
Джанибекян
- ВЗАктёр дубляжа
Вардан
Задоян
- АААктёр дубляжа
Армен
Арнаутов
- ДСАктёр дубляжа
Давид
Саакянц
- АКАктёр дубляжа
Арам
Караханян
- ЕГАктёр дубляжа
Егор
Глумов
- Актёр дубляжа
Гарик
Харламов
- КДАктриса дубляжа
Кэтрин
Джагинян
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бабаян
- ЭМХудожник
Эрнест
Мурадян
- ДСМонтажёр
Давид
Саакянц
- АСМонтажёр
Айк
Саакянц
- АМКомпозитор
Армен
Мартиросян