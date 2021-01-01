Приключения царя
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Приключения царя

Приключения царя (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.62021, Olympicos
Мультфильм74 мин12+
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О фильме

Вдохновляющий семейный мультфильм об армянском правителе, который решил принять участие в Олимпийских играх. Действие разворачивается в далекой античности. Греция созывает на Олимпиаду лучших спортсменов со всего света. В частности, в Великую Армению приходит сообщение о наборе кулачных бойцов, и, к удивлению приближенных, царь Вараздат решает самостоятельно представлять страну на соревнованиях. Он отправляется в Олимпию вместе с семьей и выдает себя за обычного кузнеца, чтобы выступать на равных с другими бойцами. Тем временем заговорщики в Армении пользуются отсутствием правителя, чтобы занять его место на троне.

Приключения царя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Армения
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения царя»