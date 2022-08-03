Приключения Пикси (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
7.42015, Pixies
Мультфильм, Комедия74 мин18+
О фильме
Смешные шалости и хулиганские проказы пиксиков, волшебных эльфов, которые обычно живут глубоко под землей, перевернули жизнь обычного парня Джо Бека вверх дном.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Мультфильм
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
3.7 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ШПРежиссёр
Шон
Патрик О’Рейли
- Актриса
Алекса
ПенаВега
- Актёр
Билл
Пэкстон
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- КОАктёр
Кифер
О’Рейли
- КПАктёр
Карлос
ПенаВега
- Актёр
Джофф
Густафссон
- ЭВАктриса
Элисон
Вандзура
- ШПАктёр
Шон
Патрик О’Рейли
- ДМАктёр
Дэвид
Милчард
- ЭБАктриса
Эва
Баттерли
- ЭПАктёр
Эрик
Поллинс
- ШПСценарист
Шон
Патрик О’Рейли
- МОПродюсер
Мишель
О’Рейли
- ШППродюсер
Шон
Патрик О’Рейли
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- БХМонтажёр
Брендан
Хэнселл