Приключения Пикси
Wink
Детям
Приключения Пикси

Приключения Пикси (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

7.42015, Pixies
Мультфильм, Комедия74 мин18+

О фильме

Смешные шалости и хулиганские проказы пиксиков, волшебных эльфов, которые обычно живут глубоко под землей, перевернули жизнь обычного парня Джо Бека вверх дном.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Мультфильм
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

3.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Пикси»