Приключения Огуречика
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Огуречика»

Режиссёры

Владимир Данилевич

Режиссёр

Актёры

Лидия Королёва

АктрисаЗайчиха
Клара Румянова

АктрисаПтенец / Котенок
Мария Виноградова

АктрисаЩенок

Сценаристы

Юрий Яковлев

Сценарист

Продюсеры

Натан Битман

Продюсер

Художники

Роман Гуров

Художник

Монтажёры

Вера Гокке

Монтажёр

Операторы

Владимир Сидоров

Оператор

Композиторы

Евгений Крылатов

Композитор