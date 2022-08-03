Давным-давно, в густых и широких лесах стояло прекрасное королевство Роденсия — место, где обитали удивительные создания и могущественные волшебники. В таинственной глубине леса магия света и тьмы столкнутся, а мышонок Эдам и крыса Ротекс будут сражаться, и только один выйдет победителем.

