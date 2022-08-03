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Приключения мышонка.

Приключения мышонка. (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Rodencia y el Diente de la Princesa
Мультфильм, Семейный83 мин18+

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О фильме

Давным-давно, в густых и широких лесах стояло прекрасное королевство Роденсия — место, где обитали удивительные создания и могущественные волшебники. В таинственной глубине леса магия света и тьмы столкнутся, а мышонок Эдам и крыса Ротекс будут сражаться, и только один выйдет победителем.

Страна
Перу, США, Аргентина
Жанр
Семейный, Мультфильм
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения мышонка.»