Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения мышонка.»

Актёры
АктёрEdam
Эрнан БравоHernán Bravo
АктрисаBrie
Наталия РосминатиNatalia Rosminati
АктёрRoquefort
Рикардо ЭланисRicardo Alanis
АктёрGruyere
Энрике ПорсельянаEnrique Porcellana
АктёрRotex-Texor
Серджо БермехоSergio Bermejo
АктёрBlue / General Rat / Edam grandfather
Освальдо СаласOswaldo Salas
АктёрThe Dark Rodent
Грегг СалкинGregg Sulkin
АктёрMuzzarella
Гонсало УртисбереаGonzalo Urtizberéa
АктёрProvolone
Марсело ЧириносMarcelo Chirinos
АктёрKing