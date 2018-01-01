Wink
Фильмы
Приключения мышонка.
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения мышонка.»

Режиссёры

Давид Бисбано

David Bisbano
Режиссёр
Михал Симка

Mychal Simka
Режиссёр

Актёры

Эрнан Браво

Hernán Bravo
АктёрEdam
Наталия Росминати

Natalia Rosminati
АктрисаBrie
Рикардо Эланис

Ricardo Alanis
АктёрRoquefort
Энрике Порсельяна

Enrique Porcellana
АктёрGruyere
Серджо Бермехо

Sergio Bermejo
АктёрRotex-Texor
Освальдо Салас

Oswaldo Salas
АктёрBlue / General Rat / Edam grandfather
Грегг Салкин

Gregg Sulkin
АктёрThe Dark Rodent
Гонсало Уртисбереа

Gonzalo Urtizberéa
АктёрMuzzarella
Марсело Чиринос

Marcelo Chirinos
АктёрProvolone
Хосе Луис Пертикарини

José Luis Perticarini
АктёрKing

Сценаристы

Давид Бисбано

David Bisbano
Сценарист
Гарри Гленнон

Harry Glennon
Сценарист
Михал Симка

Mychal Simka
Сценарист

Продюсеры

Милтон Герерро

Milton Guerrero
Продюсер
Михал Симка

Mychal Simka
Продюсер
Альваро Уртисбереа

Álvaro Urtizberea
Продюсер

Художники

Давид Бисбано

David Bisbano
Художник

Монтажёры

Давид Бисбано

David Bisbano
Монтажёр