Приключения мышонка Переса 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Приключения мышонка Переса 2
Приключения мышонка Переса 2

Приключения мышонка Переса 2 (фильм, 2008)

9.02008, El ratón Pérez 2
Мультфильм, Комедия87 мин6+

О фильме

Перес вместе с новой подругой Лолой вновь попадают в передрягу, и мальчик Лукас отправляется им на помощь. Продолжение испанской сказки о мышонке, меняющем молочные зубы на монеты.

Маленький Лукас проводит лето с семьей — сестрой Анной и матерью Мюриэль, известной пианисткой, которая работает на подлого бизнесмена Джила Пенькоффу. Однажды у Лукаса выпадает молочный зуб, но мальчик знает: если положить его под подушку, ночью придет мышонок Перес и поменяет его на монету. Лукас мечтает узнать, как Перес успевает побывать у всех детей мира и разложить под подушки столько монет, при этом никогда не опаздывая. По дороге к Лукасу Перес знакомится с обворожительной мышью Лолой, и они сразу же находят общий язык. Но коварный Пенькоффу узнает об удивительном мышонке и решает похитить его. Теперь судьба Переса оказывается в руках его хвостатых друзей и Лукаса, присоединившегося к миссии по спасению.

Страна
Аргентина, Испания
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
3.7 IMDb