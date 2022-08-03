Приключения мышонка Переса 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Перес вместе с новой подругой Лолой вновь попадают в передрягу, и мальчик Лукас отправляется им на помощь. Продолжение испанской сказки о мышонке, меняющем молочные зубы на монеты.
Маленький Лукас проводит лето с семьей — сестрой Анной и матерью Мюриэль, известной пианисткой, которая работает на подлого бизнесмена Джила Пенькоффу. Однажды у Лукаса выпадает молочный зуб, но мальчик знает: если положить его под подушку, ночью придет мышонок Перес и поменяет его на монету. Лукас мечтает узнать, как Перес успевает побывать у всех детей мира и разложить под подушки столько монет, при этом никогда не опаздывая. По дороге к Лукасу Перес знакомится с обворожительной мышью Лолой, и они сразу же находят общий язык. Но коварный Пенькоффу узнает об удивительном мышонке и решает похитить его. Теперь судьба Переса оказывается в руках его хвостатых друзей и Лукаса, присоединившегося к миссии по спасению.
СтранаАргентина, Испания
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоFull HD, SD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
- АХРежиссёр
Андрес
Х. Шер
- КФАктриса
Клаудия
Фонтан
- ММАктёр
Мануэль
Манкинья
- МСАктёр
Матиас
Сандор
- КРАктриса
Камила
Риверос
- ХЛАктёр
Хавьер
Лоренцо
- ЭДАктриса
Эдда
Диас
- МВАктёр
Маркос
Воински
- ДРАктёр
Джо
Риголи
- МВАктриса
Мануэла
Веласко
- ДЛСценарист
Джо
Льюис
- МКПродюсер
Мюриэль
Кабеса
- Продюсер
Карлос
Фернандес
- ХФПродюсер
Хулио
Фернандес
- ДГХудожник
Даниэль
Гимельберг
- ОАКомпозитор
Оскар
Араухо