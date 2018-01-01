Wink
Приключения Кроша
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Кроша»

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Кроша»

Режиссёры

Генрих Оганисян

Режиссёр

Актёры

Николай Томашевский

АктёрКрош
Андрей Юренев

АктёрИгорь
Никита Михалков

АктёрВадим
И. Погребенко

АктёрШмаков
Вера Белякова

АктрисаМайка
Е. Логинова

АктрисаНадя
В. Суханов

АктёрПолекутин
М. Сусьев

АктёрТаранов
Светлана Балашова

АктрисаВера Семечкина
Николай Парфёнов

Актёрдиректор моторного завода

Сценаристы

Анатолий Рыбаков

Сценарист

Продюсеры

Григорий Купершмидт

Продюсер