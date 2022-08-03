Приключения Долли и Спанки (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Adventures of Dally & Spanky
Семейный, Кино для детей80 мин6+
О фильме
Старшеклассница Эдди получает в подарок от отца пони по кличке Спанки. Девушка в восторге от нового друга, а вот ее мать — нет, поэтому когда папа Эдди умирает, она решает продать лошадку, чтобы избавиться от финансовых проблем. Удастся ли Эдди спасти Спанки и причем здесь собачка Долли?
СтранаСША
ЖанрСемейный, Кино для детей
КачествоFull HD, SD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
5.0 IMDb