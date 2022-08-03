Приключения братца кролика
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Детям
Приключения братца кролика

Приключения братца кролика (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.82006, The Adventures of Brer Rabbit
Мультфильм, Комедия68 мин0+

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О фильме

Приготовтесь к веселым, безшабашным приключениям в красочном современном пересказе классических, любимых всеми историй про Братца Кролика... Дети и их родители с восторгом будут наблюдать за состязаниями в хитрости рассудительного Братца кролика и постоянно попадающего впросак недотепу Братца Лиса, Братца Медведя и целую кучу других забавных персонажей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb