Приключения братца кролика (фильм, 2006) смотреть онлайн

Приготовтесь к веселым, безшабашным приключениям в красочном современном пересказе классических, любимых всеми историй про Братца Кролика... Дети и их родители с восторгом будут наблюдать за состязаниями в хитрости рассудительного Братца кролика и постоянно попадающего впросак недотепу Братца Лиса, Братца Медведя и целую кучу других забавных персонажей.

