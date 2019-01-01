Приди ко мне
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Приди ко мне

Приди ко мне (фильм, 2019) смотреть онлайн

5.32019, The Other Lamb
Драмы, Триллеры18+

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Сюжет

Сэла с детства живет в закрытой общине, изолированной от мира. Там царят жесткие патриархальные порядки, и глава по прозвищу Пастырь полностью распоряжается жизнями и телами верноподданных женщин. Вскоре Сэле предстоит стать одной из его жeн, и она еще не подозревает, что это за кошмар.

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Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb