Приди ко мне (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Сэла с детства живет в закрытой общине, изолированной от мира. Там царят жесткие патриархальные порядки, и глава по прозвищу Пастырь полностью распоряжается жизнями и телами верноподданных женщин. Вскоре Сэле предстоит стать одной из его жeн, и она еще не подозревает, что это за кошмар.



Приди ко мне смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.