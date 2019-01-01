Приди ко мне (фильм, 2019) смотреть онлайн
5.32019, The Other Lamb
Драмы, Триллеры18+
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Сюжет
Сэла с детства живет в закрытой общине, изолированной от мира. Там царят жесткие патриархальные порядки, и глава по прозвищу Пастырь полностью распоряжается жизнями и телами верноподданных женщин. Вскоре Сэле предстоит стать одной из его жeн, и она еще не подозревает, что это за кошмар.
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Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Малгожата
Шумовска
- Актриса
Рэффи
Кэссиди
- МХАктёр
Михил
Хёйсман
- ДГАктриса
Дениз
Гоф
- ЭКАктриса
Эльве
Коули
- ИКАктриса
Ив
Коннолли
- ИКАктриса
Изабель
Коннолли
- ДХАктриса
Джейн
Херберт
- ЭМАктриса
Эшлин
Макгакин
- ККАктриса
Келли
Кэмпбелл
- ЕМАктриса
Ева
Маллен
- МГПродюсер
Мария
Гаде Денессен
- ЖДПродюсер
Жиль
Даус
- ЯКМонтажёр
Ярослав
Камински
- МЭОператор
Михал
Энглерт
- ПМКомпозитор
Павел
Мыкетын