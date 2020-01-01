Презумпция виновности (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.82020, Презумпция виновности
Драмы88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История о группе молодых людей, которые становятся участниками эксперимента по созданию беспристрастной судебной системы под руководством искусственного интеллекта. Постепенно судебное слушание превращается в неподдающийся контролю процесс над самими участниками, которым предстоит узн�ать к чему приводит «сон разума» и потакание собственным эгоистическим инстинктам, когда срываются маски и личины благопристойности.
Презумпция виновности смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- ДГАктёр
Донатас
Грудович
- АКАктриса
Анастасия
Клюева
- Актёр
Григорий
Зельцер
- Актёр
Данил
Стеклов
- Актриса
Мария
Смольникова
- ХКАктриса
Хильда
Кармен
- СЧАктёр
Сергей
Чудаков
- ММАктриса
Мария
Малиновская
- СКСценарист
Соня
Карпунина
- АРСценарист
Александр
Родионов
- АРПродюсер
Анастасия
Рагозина
- СКПродюсер
Светлана
Кучмаева
- АВХудожница
Анастасия
Вишневская
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- ОБКомпозитор
Олег
Белов