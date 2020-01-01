Презумпция виновности (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

История о группе молодых людей, которые становятся участниками эксперимента по созданию беспристрастной судебной системы под руководством искусственного интеллекта. Постепенно судебное слушание превращается в неподдающийся контролю процесс над самими участниками, которым предстоит узн�ать к чему приводит «сон разума» и потакание собственным эгоистическим инстинктам, когда срываются маски и личины благопристойности.



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