Презумпция виновности
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Презумпция виновности

Презумпция виновности (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.82020, Презумпция виновности
Драмы88 мин18+

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Сюжет

История о группе молодых людей, которые становятся участниками эксперимента по созданию беспристрастной судебной системы под руководством искусственного интеллекта. Постепенно судебное слушание превращается в неподдающийся контролю процесс над самими участниками, которым предстоит узнать к чему приводит «сон разума» и потакание собственным эгоистическим инстинктам, когда срываются маски и личины благопристойности.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Презумпция виновности»

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