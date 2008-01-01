Прекрасная жизнь (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Двое одиноких и потерянных людей прячутся от проблем в сложный период своей жизни. Драма с Анджелой Сарафян и Джесси Гарсиа в главных ролях.



Молодая девушка по имени Мэгги сбегает из дома и ищет безопасное место, чтобы скрыться от жестоких родителей. Дэвид — иммигрант, который нелегально проживает в Америке и прячется от властей. Парень приехал в Лос-Анджелес, чтобы найти свою мать, однако пока вынужден работать посудомойщиком. Случайная встреча меняет судьбы молодых людей навсегда. Теперь двум одиноким душам придется преодолеть множество преград, чтобы найти себя в Городе Ангелов — месте, куда многие приезжают, чтобы осуществить свои мечты.



Будут ли Мэгги и Дэвид вместе и к чему приведут их отношения, узнаете в драме «Прекрасная жизнь». Фильм 2008 года ждет вас онлайн в хорошем качестве в любое время на видеосервисе Wink!



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