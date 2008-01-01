Прекрасная жизнь (фильм, 2008) смотреть онлайн
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Сюжет
Двое одиноких и потерянных людей прячутся от проблем в сложный период своей жизни. Драма с Анджелой Сарафян и Джесси Гарсиа в главных ролях.
Молодая девушка по имени Мэгги сбегает из дома и ищет безопасное место, чтобы скрыться от жестоких родителей. Дэвид — иммигрант, который нелегально проживает в Америке и прячется от властей. Парень приехал в Лос-Анджелес, чтобы найти свою мать, однако пока вынужден работать посудомойщиком. Случайная встреча меняет судьбы молодых людей навсегда. Теперь двум одиноким душам придется преодолеть множество преград, чтобы найти себя в Городе Ангелов — месте, куда многие приезжают, чтобы осуществить свои мечты.
Будут ли Мэгги и Дэвид вместе и к чему приведут их отношения, узнаете в драме «Прекрасная жизнь». Фильм 2008 года ждет вас онлайн в хорошем качестве в любое время на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- АЧРежиссёр
Алехандро
Чомски
- Актриса
Деби
Мейзар
- ДДАктриса
Дана
Дилейни
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- Актриса
Бай
Лин
- ДГАктёр
Джесси
Гарсиа
- Актриса
Рина
Оуэн
- ДЛАктёр
Джонатан
ЛаПалья
- РДАктёр
Ронни
Джин Блевинс
- ЭКАктёр
Энрике
Ка�стильо
- УПАктёр
Уолтер
Перес
- ВХСценарист
Венди
Хэммонд
- ДКСценарист
Дебора
Калла
- ДКПродюсер
Дебора
Калла
- ББПродюсер
Брэндон
Бэйкер
- ЛРХудожница
Люция
Рафаэлли Теппер
- УНХудожник
Уорден
Нил
- КТХудожница
Кармен
Томпсон
- НШОператор
Нэнси
Шрайбер
- РФКомпозитор
Руй
Фольгера