Предостережение (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Одинокий мужчина соглашается за большие деньги составить компанию девушке, которая отправляется в дом, где выросла — но есть нюанс. Атмосферный ирландский хоррор с элементами сюрреализма.



Айзек страдает от амнезии и нуждается в деньгах, поэтому соглашается на предложение Баррета провести пять дней с его взрослой племянницей Ольгой в изолированном деревенском доме. Баррет представляется другом и обещает за эту услугу большие деньги, однако Айзек не помнит, знаком ли он с ним, и такая щедрость кажется ему подозрительной. И не зря. У договоренности есть серьезная оговорка: Ольга страшно боится, что во сне на нее кто-нибудь нападет, так что по ночам Айзек должен быть прикован цепью, которая не позволяет ему добраться до спальни девушки.



Какие еще загадки скрывает дом Ольги, расскажет фильм «Предостережение» 2020 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Предостережение смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.