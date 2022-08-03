Предок
Wink
Фильмы
Предок

Предок (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.42019, Предок
Комедия77 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сергей решает всерьез взяться за воспитание десятилетнего сына, когда осознает, что мальчика воспитывают исключительно женщины: дома мама, в школе — женский педагогический состав. Но оказывается, что все не так просто, и процесс воспитания нужно начинать с себя.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Предок»