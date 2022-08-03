Предок (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.42019, Предок
Комедия77 мин18+
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О фильме
Сергей решает всерьез взяться за воспитание десятилетнего сына, когда осознает, что мальчика воспитывают исключительно женщины: дома мама, в школе — женский педагогический состав. Но оказывается, что все не так просто, и процесс воспитания нужно начинать с себя.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- МЗРежиссёр
Максим
Зыков
- Актёр
Максим
Деричев
- ДГАктёр
Дмитрий
Гущин
- Актриса
Карина
Разумовская
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ДРАктёр
Даниил
Радионов
- ЯКАктёр
Яков
Киселевич
- УМАктриса
Ульяна
Медведюк
- Актриса
Светлана
Колпакова
- МХАктёр
Марат
Хисамов
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лемешев
- Продюсер
Андрей
Новиков
- ТЛПродюсер
Татьяна
Лобанова
- АПХудожница
Анастасия
Пучкова
- ОГХудожница
Ольга
Гатауллина
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- Оператор
Валерий
Махмудов