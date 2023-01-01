Биография

Максим Деричев — актер театра и кино. Родился в Саратове 27 июля 1984 года. Первое высшее образование Максим получил в Саратовской государственной академии права. В возрасте 28 лет будущий артист с красным дипломом окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова, где обучался на курсе Игоря Баголея. Еще в период учебы начал играть в спектаклях местного театра драмы, а с 2012 года является актером труппы Московского драматического театра имени Станиславского. Максим Деричев дебютировал на экране в 2011 году в многосерийном боевике «Морские дьяволы. Судьбы 2». Фильмография актера насчитывает более 39 работ. В 2023 Максим исполнил роль в оригинальном проекте more.tv «Библиотекарь» — сыграл Кручину, одного из членов Широнинской читальни.