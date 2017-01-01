Правило боя (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Известный в прошлом олимпийский чемпион Карпов – тренер, мастер спорта по боксу – готовит сына Игоря к чемпионскому бою и берeт в качестве спарринг-партнера Тараса. Тарас – обычный парень с улицы, который в последни�й момент, в силу обстоятельств, должен заменить сына тренера и выступить в финальном поединке против грозного противника.



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