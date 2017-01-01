Правило боя
Wink
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Правило боя
8.22017, Правило боя
Боевики76 мин18+

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Правило боя (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Известный в прошлом олимпийский чемпион Карпов – тренер, мастер спорта по боксу – готовит сына Игоря к чемпионскому бою и берeт в качестве спарринг-партнера Тараса. Тарас – обычный парень с улицы, который в последний момент, в силу обстоятельств, должен заменить сына тренера и выступить в финальном поединке против грозного противника.

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Информация

Страна
Украина
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Правило боя»

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