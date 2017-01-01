Правило боя (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Известный в прошлом олимпийский чемпион Карпов – тренер, мастер спорта по боксу – готовит сына Игоря к чемпионскому бою и берeт в качестве спарринг-партнера Тараса. Тарас – обычный парень с улицы, который в последни�й момент, в силу обстоятельств, должен заменить сына тренера и выступить в финальном поединке против грозного противника.
Правило боя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АШРежиссёр
Алексей
Шапарев
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- ВНАктёр
Владислав
Никитюк
- Актёр
Станислав
Боклан
- АПАктёр
Анатолий
Пашинин
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- ЕГАктёр
Евгений
Галич
- АСАктёр
Ахтем
Сейтаблаев
- ПЛАктриса
Полина
Логунова
- ДСАктёр
Дмитрий
Ступка
- АУАктёр
Александр
Усик
- АШСценарист
Алексей
Шапарев
- АКПродюсер
Андрей
Корниенко
- АШПродюсер
Алексей
Шапарев
- АЕПродюсер
Андрей
Ермак
- ПСПродюсер
Павел
Сушко
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшенков