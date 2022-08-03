Правила бойни (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.12018, Slaughterhouse Rulez
Ужасы, Комедия99 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Юный Дон Уоллес поступает в элитную школу со странным названием «Бойня». Ученики в ней высокомерны и жестоки, а преподаватели напоминают пациентов психбольницы. Словом, выжить в этих условиях непросто, а когда из соседнего леса выползают кровожадные чудовища — становится и вовсе невозможно.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Ужасы
КачествоFull HD, SD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- КМРежиссёр
Криспиан
Миллс
- ФКАктёр
Финн
Коул
- Актёр
Эйса
Баттерфилд
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актриса
Гермиона
Корфилд
- Актёр
Майкл
Шин
- ТРАктёр
Том
Рис Харрис
- ДААктёр
Джасса
Ахлувалиа
- Актёр
Джейми
Блэкли
- ККАктёр
Кит
Коннор
- КМСценарист
Криспиан
Миллс
- ЛПСценарист
Люк
Пассмор
- ТДПродюсер
Тим
Деннисон
- Продюсер
Ник
Фрост
- Продюсер
Саймон
Пегг
- ВБМонтажёр
Виктория
Бойделл
- ДФМонтажёр
Дэвид
Фриман
- ЙЭКомпозитор
Йон
Экстранд