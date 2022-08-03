Правила бойни (фильм, 2018) смотреть онлайн

Правила бойни
Правила бойни

7.12018, Slaughterhouse Rulez
Ужасы, Комедия99 мин18+

О фильме

Юный Дон Уоллес поступает в элитную школу со странным названием «Бойня». Ученики в ней высокомерны и жестоки, а преподаватели напоминают пациентов психбольницы. Словом, выжить в этих условиях непросто, а когда из соседнего леса выползают кровожадные чудовища — становится и вовсе невозможно.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb