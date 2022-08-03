Правда или действие (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.52018, Truth or Dare
Ужасы, Детектив96 мин18+
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О фильме
В полку молодежных ужастиков прибыло! Герои этого фильма – американские студенты, которые на отдыхе в Мексике соглашаются принять участие в предложенной местным парнем игре. Так ребята оказываются в смертельной ловушке, ведь любая ложь или невыполненное задание караются убийством игрока.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Джефф
Уодлоу
- ЛХАктриса
Люси
Хейл
- ТПАктёр
Тайлер
Пози
- ВБАктриса
Вайолетт
Бин
- СААктриса
София
Али
- НДАктёр
Нолан
Джерард Фанк
- ЛЛАктёр
Лэндон
Либуарон
- Актёр
Сэм
Лернер
- АПАктриса
Аврора
Перрино
- ДДСценарист
Джиллиан
Джейкобс
- КРСценарист
Кристофер
Роач
- Сценарист
Джефф
Уодлоу
- МРСценарист
Майкл
Рейш
- Продюсер
Джейсон
Блум
- КФАктриса дубляжа
Карина
Фадеева
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- МЛХудожница
Майя
Леви
- ШАМонтажёр
Шон
Албертсон
- ЖЖОператор
Жак
Жуффре
- ММКомпозитор
Мэттью
Марджесон