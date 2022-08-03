В полку молодежных ужастиков прибыло! Герои этого фильма – американские студенты, которые на отдыхе в Мексике соглашаются принять участие в предложенной местным парнем игре. Так ребята оказываются в смертельной ловушке, ведь любая ложь или невыполненное задание караются убийством игрока.

