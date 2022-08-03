Правда или действие
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Правда или действие

Правда или действие (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.52018, Truth or Dare
Ужасы, Детектив96 мин18+

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О фильме

В полку молодежных ужастиков прибыло! Герои этого фильма – американские студенты, которые на отдыхе в Мексике соглашаются принять участие в предложенной местным парнем игре. Так ребята оказываются в смертельной ловушке, ведь любая ложь или невыполненное задание караются убийством игрока.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Правда или действие»