Фильм Прах времен

Фэн Оуян решает жить в пустыне после того, как его отвергла любимая. Он нанимает искусных воинов для выполнения заказных убийств. Уязвленное самолюбие делает его безжалостным и циничным, но по мере того как Фэн встречает друзей, знакомится с клиентами и будущими врагами, он осознаёт своё одиноч�ество.



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