Wink
Фильмы
Прах времен

Фильм Прах времен

1994, Dung che sai duk
Фэнтези, Боевик18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Фэн Оуян решает жить в пустыне после того, как его отвергла любимая. Он нанимает искусных воинов для выполнения заказных убийств. Уязвленное самолюбие делает его безжалостным и циничным, но по мере того как Фэн встречает друзей, знакомится с клиентами и будущими врагами, он осознаёт своё одиночество.

Прах времен покупка билетов в кино онлайн

Страна
Гонконг, Тайвань
Жанр
Боевик, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Прах времен»