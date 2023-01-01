Фильм Прах времен
1994, Dung che sai duk
Фэнтези, Боевик18+
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О фильме
Фэн Оуян решает жить в пустыне после того, как его отвергла любимая. Он нанимает искусных воинов для выполнения заказных убийств. Уязвленное самолюбие делает его безжалостным и циничным, но по мере того как Фэн встречает друзей, знакомится с клиентами и будущими врагами, он осознаёт своё одиноч�ество.
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Рейтинг
- ВКРежиссёр
Вонг
Кар-Вай
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- БЛАктриса
Бриджит
Линь
- ЛЧАктёр
Лесли
Чун
- МЧАктриса
Мэгги
Чун
- ДЧАктёр
Джеки
Чун
- Актёр
Тони
Люн Ка-Фай
- ЛБАктриса
Ли
Бай
- Актриса
Карина
Лау
- Актриса
Чарли
Ен
- ВКСценарист
Вонг
Кар-Вай
- ЛЧСценарист
Луис
Ча
- ДЛПродюсер
Джеффри
Лау
- ДППродюсер
Джеки
Пан
- ЧЕПродюсер
Чань
Е-Чэн
- УЧХудожник
Уильям
Чан
- ККМонтажёр
Кит-Вай
Кай
- ЭКМонтажёр
Эрик
Квон
- ПТМонтажёр
Патрик
Там
- УЧМонтажёр
Уильям
Чан
- ФЧКомпозитор
Фрэнки
Чан