Позвоните мисс Клео (фильм, 2022) смотреть онлайн

О телеведущей и экстрасенсе мисс Клео, популярной в 90-е. Юри Делл Харрис (настоящее имя ясновидящей) работала на специальной горячей линии, где оказывала магически-психологическую помощь: например, раскладывала карты Таро. Продюсеры придумали ей псевдоним и образ шаманки, однако со временем эффектную женщину стали подозревать в мошенничестве. Фильм исследует этот многослойный феномен, расспрашивая знаменитостей того времени и тех, кто был близок к харизматичной гадалке. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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