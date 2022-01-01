Позвоните мисс Клео
Wink
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Позвоните мисс Клео
7.52022, Call Me Miss Cleo
Документальный79 мин18+

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Позвоните мисс Клео (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

О телеведущей и экстрасенсе мисс Клео, популярной в 90-е. Юри Делл Харрис (настоящее имя ясновидящей) работала на специальной горячей линии, где оказывала магически-психологическую помощь: например, раскладывала карты Таро. Продюсеры придумали ей псевдоним и образ шаманки, однако со временем эффектную женщину стали подозревать в мошенничестве. Фильм исследует этот многослойный феномен, расспрашивая знаменитостей того времени и тех, кто был близок к харизматичной гадалке. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb