Позвоните мисс Клео
Актёры и съёмочная группа фильма «Позвоните мисс Клео»

Режиссёры

Дженнифер Бреа

Jennifer Brea
Режиссёр

Актёры

Дэйв Эронберг

Dave Aronberg
Актёр

Продюсеры

Бэрри Барклай

Barry Barclay
Продюсер

Монтажёры

Скотт Шеппард

Scott Sheppard
Монтажёр

Операторы

Лора Валладао

Laura Valladao
Оператор