Пожары (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Близнецы отправляются из Канады на Ближний Восток, чтобы найти потерянных родственников. Военная драма от режиссера «Дюны».



Жанна и Симон Марван оказываются в состоянии полной растерянност�и после смерти матери. Согласно ее последней воле, они должны разыскать отца и брата, о существовании которых даже не подозревали. Совместные искания приводят молодых людей на их историческую родину, где брату и сестре откроются тайны жизни покойной родительницы. Однако на пути близнецов встают сложности и испытания в виде последствий репрессий, братоубийства и непрекращающихся религиозных конфликтов между мусульманами и христианами. По мере продвижения в поисках, молодые люди узнают ужасающую правду о трагическом прошлом своих близких.



Фильм основан на одноименной пьесе ливанского иммигранта Ваджи Муавада и был удостоен наград на кинофестивалях в Роттердаме и Торонто. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить захватывающую драму Дени Вильнева «Пожары» — фильм 2010, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на нашем видеосервисе!



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