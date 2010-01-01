Пожары (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Близнецы отправляются из Канады на Ближний Восток, чтобы найти потерянных родственников. Военная драма от режиссера «Дюны».
Жанна и Симон Марван оказываются в состоянии полной растерянност�и после смерти матери. Согласно ее последней воле, они должны разыскать отца и брата, о существовании которых даже не подозревали. Совместные искания приводят молодых людей на их историческую родину, где брату и сестре откроются тайны жизни покойной родительницы. Однако на пути близнецов встают сложности и испытания в виде последствий репрессий, братоубийства и непрекращающихся религиозных конфликтов между мусульманами и христианами. По мере продвижения в поисках, молодые люди узнают ужасающую правду о трагическом прошлом своих близких.
Фильм основан на одноименной пьесе ливанского иммигранта Ваджи Муавада и был удостоен наград на кинофестивалях в Роттердаме и Торонто. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить захватывающую драму Дени Вильнева «Пожары» — фильм 2010, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на нашем видеосервисе!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дени
Вильнёв
- ЛААктриса
Лубна
Азабаль
- МДАктриса
Мелисса
Дезормо-Полен
- МГАктёр
Максим
Годетт
- РЖАктёр
Реми
Жирар
- АОАктёр
Аллен
Олтмэн
- АЭАктёр
Абдельхафур
Элаазиз
- МКАктёр
Мустафа
Камель
- ХСАктёр
Хуссейн
Сами
- ДБАктёр
Доминик
Бриан
- ФПАктёр
Фридерик
Паке
- Сценарист
Дени
Вильнёв
- ВМСценарист
Важди
Мувад
- ЛДПродюсер
Люк
Дери
- КМПродюсер
Ким
МакКроу
- ФГПродюсер
Фиби
Гринберг
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- МДМонтажёр
Моника
Дартонн
- АТОператор
Андре
Тюрпен