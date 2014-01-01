Пойми меня, если сможешь
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Пойми меня, если сможешь

Пойми меня, если сможешь (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Incompresa
Драмы101 мин18+

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Сюжет

Ариа — классная девчонка, которая умеет дружить и стильно одеваться, но ей жутко одиноко: звездные родители со скандалом разводятся, сводным сестрам тоже не до неe, а злые одноклассники завидуют и строят козни. В компании любимого черного кота Ариа отправляется в свободное плавание по итальянским улицам.

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Информация

Страна
Франция, Италия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb