Пойми меня, если сможешь (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Ариа — классная девчонка, которая умеет дружить и стильно одеваться, но ей жутко одиноко: звездные родители со скандалом разводятся, сводным сестрам тоже не до неe, а злые одноклассники завидуют и строят козни. В компании любимого черного кота Ариа отправляется в свободное плавание по итальянским улицам.



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