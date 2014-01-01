Пойми меня, если сможешь (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Incompresa
Драмы101 мин18+
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Сюжет
Ариа — классная девчонка, которая умеет дружить и стильно одеваться, но ей жутко одиноко: звездные родители со скандалом разводятся, сводным сестрам тоже не до неe, а злые одноклассники завидуют и строят козни. В компании любимого черного кота Ариа отправляется в свободное плавание по итальянским улицам.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Азия
Ардженто
- ДСАктриса
Джулия
Салерно
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- ГГАктёр
Габриель
Гарко
- КПАктриса
Каролина
Поччиони
- АЛАктриса
Анна
Лу Кастольди
- ЭПАктриса
Элис
Пиа
- АПАктёр
Андреа
Питторино
- РРАктёр
Риккардо
Руссо
- МГАктёр
Макс
Газзе
- БАСценарист
Барбара
Альберти
- Сценарист
Азия
Ардженто
- ЛМПродюсер
Лоренцо
Мьели
- НЭХудожница
Николетта
Эрколе
- НПОператор
Никола
Пекорини