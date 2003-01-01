Поворот не туда
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Поворот не туда

Поворот не туда (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.62003, Wrong Turn
Ужасы, Триллеры80 мин18+

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Сюжет

Свернуть с дороги и распрощаться с жизнью: первая часть серии хорроров о мутантах-каннибалах.

Студент-медик Крис торопится на собеседование, но его подводит маршрут: на дорогах Западной Виргинии пробки из-за разлива химикатов. Свернув с пути, Крис натыкается на компанию друзей, попавших в аварию. Через дорогу была протянута колючая проволока, и молодым людям становится понятно, что они застряли здесь не случайно. Проезд перекрыт, и новые знакомые отправляются на ближайшую заправку в поисках телефона. Ориентируясь по найденной карте, они попадают в странный дом. Телефона там нет, но то, что друзья обнаруживают, заставит их пожалеть о выбранном пути...

Что скрывается в таинственном лесном доме и кто из ребят выберется из него живым? Смотреть фильм «Поворот не туда» онлайн можно на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Германия, Канада, США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поворот не туда»

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