Поворот не туда (фильм, 2003) смотреть онлайн
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Сюжет
Свернуть с дороги и распрощаться с жизнью: первая часть серии хорроров о мутантах-каннибалах.
Студент-медик Крис торопится на собеседование, но его подводит маршрут: на дорогах Западной Виргинии пробки из-за разлива химикатов. Свернув с пути, Крис натыкается на компанию др�узей, попавших в аварию. Через дорогу была протянута колючая проволока, и молодым людям становится понятно, что они застряли здесь не случайно. Проезд перекрыт, и новые знакомые отправляются на ближайшую заправку в поисках телефона. Ориентируясь по найденной карте, они попадают в странный дом. Телефона там нет, но то, что друзья обнаруживают, заставит их пожалеть о выбранном пути...
Что скрывается в таинственном лесном доме и кто из ребят выберется из него живым? Смотреть фильм «Поворот не туда» онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- РШРежиссёр
Роб
Шмидт
- ДХАктёр
Десмонд
Хэррингтон
- Актриса
Элиза
Душку
- ЭШАктриса
Эммануэль
Шрики
- Актёр
Джереми
Систо
- КЗАктёр
Кевин
Зегерс
- ЛБАктриса
Линди
Бут
- ДРАктёр
Джулиан
Ричингс
- ГРАктёр
Гэрри
Роббинс
- ТКАктёр
Тед
Кларк
- ИГАктриса
Ивонн
Годри
- АБСценарист
Алан
Б. МакЭлрой
- ЭФПродюсер
Эрик
Фейг
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- СУПродюсер
Стэн
Уинстон
- ГААктёр дубляжа
Григорий
Анашкин
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- МРМонтажёр
Майкл
Росс
- ДСОператор
Джон
С. Бартли
- ЭККомпозитор
Элиа
Кмирал