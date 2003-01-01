Поворот не туда (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Свернуть с дороги и распрощаться с жизнью: первая часть серии хорроров о мутантах-каннибалах.



Студент-медик Крис торопится на собеседование, но его подводит маршрут: на дорогах Западной Виргинии пробки из-за разлива химикатов. Свернув с пути, Крис натыкается на компанию др�узей, попавших в аварию. Через дорогу была протянута колючая проволока, и молодым людям становится понятно, что они застряли здесь не случайно. Проезд перекрыт, и новые знакомые отправляются на ближайшую заправку в поисках телефона. Ориентируясь по найденной карте, они попадают в странный дом. Телефона там нет, но то, что друзья обнаруживают, заставит их пожалеть о выбранном пути...



Что скрывается в таинственном лесном доме и кто из ребят выберется из него живым? Смотреть фильм «Поворот не туда» онлайн можно на видеосервисе Wink.



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