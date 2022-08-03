Поверить в сказку (фильм, 2020) смотреть онлайн

Фильм-путешествие по лучшим советским киносказкам, снятым за полвека — с 1938 года по 1988-ой, в основном легендарным режиссером Александром Роу. Зрители увидят, как менялась сказочная мода, где художники по костюмам черпали вдохновение, как боролись с повсеместным дефицитом, доставали ткани и кружева, и какие идеи подарили советским модницам — для обычной жизни. Экскурсию по выставке костюмов на Киностудии им. М. Горького проводит историк моды Александр Васильев. Сам в прошлом театральный художник, — он знает, как важен каждый стежок и каждый орнамент для цельности образа. В фильм также вошли интервью с художником по костюму Дмитрием Андреевым, историком моды Мэган Виртанен и искусствоведом Андреем Боровским.

