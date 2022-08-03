В юности Мария уехала из родной провинции в Москву за лучшей жизнью. Эффектная внешность помогла девушке встретить богатого мужчину, который стал ее любовником. Чем дольше героиня находится в полной зависимости от женатого и вечно занятого Андрея, тем острее чувствует пустоту и унижение.

