Потерянное отражение: Исповедь содержанки (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Потерянное отражение: Исповедь содержанки
Драма88 мин18+
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О фильме
В юности Мария уехала из родной провинции в Москву за лучшей жизнью. Эффектная внешность помогла девушке встретить богатого мужчину, который стал ее любовником. Чем дольше героиня находится в полной зависимости от женатого и вечно занятого Андрея, тем острее чувствует пустоту и унижение.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ЕЖРежиссёр
Елена
Жигаева
- Актриса
Анна
Чурина
- СЛАктриса
Саша
Летта
- ВТАктёр
Владимир
Топцов
- МААктриса
Мария
Атлас
- Актриса
Ольга
Павловец
- Актриса
Ольга
Лапшина
- НКАктриса
Наталья
Клюкина
- ВСАктёр
Владимир
Скворцов
- НМАктриса
Наталья
Мишкина
- ЕЖСценарист
Елена
Жигаева
- ЕЖПродюсер
Елена
Жигаева
- Продюсер
Алексей
А. Петрухин
- НКХудожница
Наталья
Клюкина
- АСХудожница
Алла
Савина
- ВВХудожник
Владимир
Васко
- ИКОператор
Илья
Кондратьев
- ДПОператор
Дмитрий
Поляков
- АГОператор
Алексей
Галкин
- АВКомпозитор
Алексей
Вигуро