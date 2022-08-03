Потерянное отражение: Исповедь содержанки
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Потерянное отражение: Исповедь содержанки

Потерянное отражение: Исповедь содержанки (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Потерянное отражение: Исповедь содержанки
Драма88 мин18+

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О фильме

В юности Мария уехала из родной провинции в Москву за лучшей жизнью. Эффектная внешность помогла девушке встретить богатого мужчину, который стал ее любовником. Чем дольше героиня находится в полной зависимости от женатого и вечно занятого Андрея, тем острее чувствует пустоту и унижение.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Потерянное отражение: Исповедь содержанки»