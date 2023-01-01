Wink
Фильмы
Последствия любви
Актёры и съёмочная группа фильма «Последствия любви»

Актёры и съёмочная группа фильма «Последствия любви»

Режиссёры

Паоло Соррентино

Паоло Соррентино

Paolo Sorrentino
Режиссёр

Актёры

Тони Сервилло

Тони Сервилло

Toni Servillo
АктёрTitta Di Girolamo
Оливия Маньяни

Оливия Маньяни

Olivia Magnani
Актриса
Адриано Джаннини

Адриано Джаннини

Adriano Giannini
АктёрValerio
Антонио Баллерио

Антонио Баллерио

Antonio Ballerio
Актёр
Джанна Паола Скаффиди

Джанна Паола Скаффиди

Gianna Paola Scaffidi
АктрисаGiulia
Антонио Д’Агата

Антонио Д’Агата

Nino D'Agata
Актёр
Энцо Витальяно

Энцо Витальяно

Vincenzo Vitagliano
АктёрPippo D'Antò (в титрах: Enzo Vitagliano)
Диего Рибон

Диего Рибон

Diego Ribon
АктёрDirettore
Джилберто Идонеа

Джилберто Идонеа

Gilberto Idonea
Актёр
Джизельда Володи

Джизельда Володи

Giselda Volodi
АктрисаCameriera

Сценаристы

Паоло Соррентино

Паоло Соррентино

Paolo Sorrentino
Сценарист

Продюсеры

Анджело Курти

Анджело Курти

Angelo Curti
Продюсер
Никола Джулиано

Никола Джулиано

Nicola Giuliano
Продюсер
Доменико Прокаччи

Доменико Прокаччи

Domenico Procacci
Продюсер

Художники

Ортенсия Де Франческо

Ортенсия Де Франческо

Ortensia De Francesco
Художник

Монтажёры

Джоджо Франкини

Джоджо Франкини

Giogiò Franchini
Монтажёр

Операторы

Лука Бигацци

Лука Бигацци

Luca Bigazzi
Оператор