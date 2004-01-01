Последствия любви (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Le conseguenze dell'amore
Драмы, Криминал99 мин18+
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Сюжет
Когда-то бизнес-консультант Титта ди Джироламо вложил огромные средства мафии в покупку танкера. Сделка сорвалась, и деньги пропали. Однако бандиты не стали его убивать, а придумали для него другую работу.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ПСРежиссёр
Паоло
Соррентино
- ТСАктёр
Тони
Сервилло
- ОМАктриса
Оливия
Маньяни
- АДАктёр
Адриано
Джаннини
- АБАктёр
Антонио
Баллерио
- ДПАктриса
Джанна
Паола Скаффиди
- АДАктёр
Антонио
Д’Агата
- ЭВАктёр
Энцо
Витальяно
- ДРАктёр
Диего
Рибон
- ДИАктёр
Джилберто
Идонеа
- ДВАктриса
Джизельда
Володи
- ПССценарист
Паоло
Соррентино
- АКПродюсер
Анджело
Курти
- НДПродюсер
Никола
Джулиано
- ДППродюсер
Доменико
Прокаччи
- ОДХудожник
Ортенсия
Де Франческо
- ДФМонтажёр
Джоджо
Франкини
- ЛБОператор
Лука
Бигацци