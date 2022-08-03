Последняя смена (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Камерный хоррор «Последняя смена» — фильм, в котором ночное дежурство новой сотрудницы полиции превращается в кошмар.
Джессика Лорен, недавно поступившая на службу, получает первое задание: провести ночь в старом полицейском участке, который на следующий день окончательно закроют. Все, что нужно, — дождаться спецгруппы, которая заберет улики. Но уже в первые часы смены в здании начинают происходить странности: раздается звонок по давно отключенной линии, в коридорах слышатся шаги, а свет то гаснет, то снова включается. Джессика узнает, что год назад в этом участке несколько членов культа покончили с собой, но, по словам очевидцев, их «духовное наследие» продолжает жить. С каждой минутой становится все труднее отличить реальность от видений, а попытка досидеть до утра превращается в отчаянную борьбу с ужасом.
Смотреть фильм «Последняя смена» будет особенно интересно ценителям неспешных хорроров, где страх нагнетается не банальными скримерами, а мастерской работой со светом, пространством и звуком.
Рейтинг
- ЭДРежиссёр
Энтони
ДиБлази
- ДХАктриса
Джулиана
Харкви
- ДМАктёр
Джошуа
Микель
- ХСАктёр
Хэнк
Стоун
- ССАктриса
Сара
Скулко
- ККАктриса
Кэтрин
Килгер
- МЛАктриса
Мэри
Лэнкфорд Пойли
- МДАктёр
Мэтт
Домэн
- ЭДСценарист
Энтони
ДиБлази
- СПСценарист
Скотт
Пойли
- МЛПродюсер
Мэри
Лэнкфорд Пойли
- СППродюсер
Скотт
Пойли
- МФПродюсер
Майкл
Финн
- МГПродюсер
Мелисса
Грувер
- БСХудожница
Беверли
Сэфьер
- ЭДМонтажёр
Энтони
ДиБлази
- ОФОператор
Остин
Ф. Шмидт