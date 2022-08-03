Последняя смена (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Камерный хоррор «Последняя смена» — фильм, в котором ночное дежурство новой сотрудницы полиции превращается в кошмар.



Джессика Лорен, недавно поступившая на службу, получает первое задание: провести ночь в старом полицейском участке, который на следующий день окончательно закроют. Все, что нужно, — дождаться спецгруппы, которая заберет улики. Но уже в первые часы смены в здании начинают происходить странности: раздается звонок по давно отключенной линии, в коридорах слышатся шаги, а свет то гаснет, то снова включается. Джессика узнает, что год назад в этом участке несколько членов культа покончили с собой, но, по словам очевидцев, их «духовное наследие» продолжает жить. С каждой минутой становится все труднее отличить реальность от видений, а попытка досидеть до утра превращается в отчаянную борьбу с ужасом.



Смотреть фильм «Последняя смена» будет особенно интересно ценителям неспешных хорроров, где страх нагнетается не банальными скримерами, а мастерской работой со светом, пространством и звуком.

