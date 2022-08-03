Последняя любовь Казановы
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Последняя любовь Казановы

Последняя любовь Казановы (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Dernier amour
Исторический, Мелодрама94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Легендарный соблазнитель, чьe имя стало нарицательным, бежит из Парижа в Лондон после скандала. Там внимание искушенного ловеласа падает на молодую куртизанку, которая отвечает ему отказом. Распаленный недоступностью красавицы Казанова испытывает давно забытое чувство влюбленности.

Страна
Бельгия, США, Франция
Жанр
Исторический, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя любовь Казановы»