Последняя любовь Казановы (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Dernier amour
Исторический, Мелодрама94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Легендарный соблазнитель, чьe имя стало нарицательным, бежит из Парижа в Лондон после скандала. Там внимание искушенного ловеласа падает на молодую куртизанку, которая отвечает ему отказом. Распаленный недоступностью красавицы Казанова испытывает давно забытое чувство влюбленности.
СтранаБельгия, США, Франция
ЖанрИсторический, Мелодрама
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.9 IMDb
- БЖРежиссёр
Бенуа
Жако
- ВЛАктёр
Венсан
Линдон
- Актриса
Стэйси
Мартин
- Актриса
Валерия
Голино
- ДРАктриса
Джулия
Рой
- НТАктриса
Нэнси
Тейт
- АКАктриса
Анна
Коттис
- ХКАктриса
Хейли
Кармайкл
- КЭАктёр
Кристиан
Эриксон
- НУАктёр
Нэйтан
Уиллкокс
- ДААктёр
Джесутасан
Антонитасан
- ЖБСценарист
Жером
Божур
- БЖСценарист
Бенуа
Жако
- ШТСценарист
Шанталь
Тома
- ДКСценарист
Джакомо
Казанова
- ЖГПродюсер
Жан-Пьер
Герен
- КЛПродюсер
Кристина
Ларсен
- ЖДПродюсер
Жан-Пьер
Дарденн
- КБОператор
Кристоф
Бокарн
- БККомпозитор
Бруно
Куле