Последняя любовь Казановы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Легендарный соблазнитель, чьe имя стало нарицательным, бежит из Парижа в Лондон после скандала. Там внимание искушенного ловеласа падает на молодую куртизанку, которая отвечает ему отказом. Распаленный недоступностью красавицы Казанова испытывает давно забытое чувство влюбленности.

