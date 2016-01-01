Последняя гонка (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Эрик Лидделл — талантливый легкоатлет и убежденный христианин. Он шотландец по национальности, но родился в Китае. Он завоевал золотую медаль, но решил стать мис-сионером. В 1925 году Лидделл возвращается в родной Китай, оккупированный Япо-нией, и начинает проповедовать, несмотря на войну.



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