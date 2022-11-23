Последний неандерталец (фильм, 2010) смотреть онлайн
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О фильме
Французский приключенческий фильм «Последний неандерталец» онлайн и совершенно бесплатно перенесет вас в доисторические времена и познакомит с нравами древних обитателей планеты Земля.
Действие ленты, основанной на романе Марка Клапчински «Ao l’homme ancien», разворачивается 30 тысяч лет назад. Народившиеся Homo sapiens уничтожают представителей предшествовавших цивилизаций. Однажды, вернувшись с охоты, неандерталец Ао, проживающий на территории Северной Сибири, обнаруживает всех членов своего клана убитыми, а вскоре и сам подвергается нападению первых разумных людей. Герою удается спастись, и он решает бежать на юг Европы, где обитают его родственники и брат-близнец по имени Оа. В пути Ао постоянно подстерегают все новые опасности. В частности, он попадает в плен, где группа Homo sapiens с раскрашенными лицами держит пару кроманьонцев – беременную женщину Аки и отца ее ребенка. Когда мужчину убивают, Ао вместе с Аки бегут из заточения. В дороге она рожает дочь Ваму, которую Ао воспринимает как родную, и герои начинают жить одной семьей. Удастся ли им добраться до заветного юга, вы узнаете, посмотрев исторический фильм «Последний неандерталец» онлайн и в хорошем качестве.
СтранаФранция
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
- ЖМРежиссёр
Жак
Малатье
- ААктриса
Агие
- ХДАктёр
Хелми
Дриди
- ИИАктёр
Илиан
Иванов
- ВКАктриса
Весела
Казакова
- СМАктриса
Сара
Малатье
- АШАктриса
Аруна
Шилдс
- СПАктёр
Саймон
Пол Саттон
- ЯВАктёр
Явор
Веселинов
- ППСценарист
Пьер
Пелот
- МФСценарист
Мишель
Фесслер
- ФИСценарист
Филипп
Изар
- ИМПродюсер
Ив
Мармион
- ЖВХудожник
Жан-Даниэль
Вюйермоз
- ААХудожник
Атанас
Апостолов
- ДОМонтажёр
Дженнифер
Оже
- ААКомпозитор
Арман
Амар