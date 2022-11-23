Французский приключенческий фильм «Последний неандерталец» онлайн и совершенно бесплатно перенесет вас в доисторические времена и познакомит с нравами древних обитателей планеты Земля.



Действие ленты, основанной на романе Марка Клапчински «Ao l’homme ancien», разворачивается 30 тысяч лет назад. Народившиеся Homo sapiens уничтожают представителей предшествовавших цивилизаций. Однажды, вернувшись с охоты, неандерталец Ао, проживающий на территории Северной Сибири, обнаруживает всех членов своего клана убитыми, а вскоре и сам подвергается нападению первых разумных людей. Герою удается спастись, и он решает бежать на юг Европы, где обитают его родственники и брат-близнец по имени Оа. В пути Ао постоянно подстерегают все новые опасности. В частности, он попадает в плен, где группа Homo sapiens с раскрашенными лицами держит пару кроманьонцев – беременную женщину Аки и отца ее ребенка. Когда мужчину убивают, Ао вместе с Аки бегут из заточения. В дороге она рожает дочь Ваму, которую Ао воспринимает как родную, и герои начинают жить одной семьей. Удастся ли им добраться до заветного юга, вы узнаете, посмотрев исторический фильм «Последний неандерталец» онлайн и в хорошем качестве.

