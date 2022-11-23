Последний неандерталец
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Последний неандерталец

Последний неандерталец (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.32010, Ao, le dernier Néandertal
Приключения80 мин12+

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О фильме

Французский приключенческий фильм «Последний неандерталец» онлайн и совершенно бесплатно перенесет вас в доисторические времена и познакомит с нравами древних обитателей планеты Земля.

Действие ленты, основанной на романе Марка Клапчински «Ao l’homme ancien», разворачивается 30 тысяч лет назад. Народившиеся Homo sapiens уничтожают представителей предшествовавших цивилизаций. Однажды, вернувшись с охоты, неандерталец Ао, проживающий на территории Северной Сибири, обнаруживает всех членов своего клана убитыми, а вскоре и сам подвергается нападению первых разумных людей. Герою удается спастись, и он решает бежать на юг Европы, где обитают его родственники и брат-близнец по имени Оа. В пути Ао постоянно подстерегают все новые опасности. В частности, он попадает в плен, где группа Homo sapiens с раскрашенными лицами держит пару кроманьонцев – беременную женщину Аки и отца ее ребенка. Когда мужчину убивают, Ао вместе с Аки бегут из заточения. В дороге она рожает дочь Ваму, которую Ао воспринимает как родную, и герои начинают жить одной семьей. Удастся ли им добраться до заветного юга, вы узнаете, посмотрев исторический фильм «Последний неандерталец» онлайн и в хорошем качестве.

Страна
Франция
Жанр
Приключения
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний неандерталец»