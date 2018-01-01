WinkФильмыПоследний неандерталецАктёры и съёмочная группа фильма «Последний неандерталец»
Актёры и съёмочная группа фильма «Последний неандерталец»
Режиссёры
Актёры
АктрисаL'ourse Blanche
АгиеAgie
АктёрAguk
Хелми ДридиHelmi Dridi
АктёрAo - à neuf ans
Илиан ИвановIlian Ivanov
АктрисаUnak
Весела КазаковаVesela Kazakova
АктрисаWana - la fille d'Ao et d'Aki à quatre ans
Сара МалатьеSara Malaterre
АктрисаAki
Аруна ШилдсAruna Shields
АктёрAo - un Néandertalien dont le clan a été massacré
Саймон Пол СаттонSimon Paul Sutton
АктёрAka