Последний неандерталец
Актёры и съёмочная группа фильма «Последний неандерталец»

Режиссёры

Жак Малатье

Jacques Malaterre
Режиссёр

Актёры

Агие

Agie
АктрисаL'ourse Blanche
Хелми Дриди

Helmi Dridi
АктёрAguk
Илиан Иванов

Ilian Ivanov
АктёрAo - à neuf ans
Весела Казакова

Vesela Kazakova
АктрисаUnak
Сара Малатье

Sara Malaterre
АктрисаWana - la fille d'Ao et d'Aki à quatre ans
Аруна Шилдс

Aruna Shields
АктрисаAki
Саймон Пол Саттон

Simon Paul Sutton
АктёрAo - un Néandertalien dont le clan a été massacré
Явор Веселинов

Yavor Veselinov
АктёрAka

Сценаристы

Пьер Пелот

Pierre Pelot
Сценарист
Мишель Фесслер

Michel Fessler
Сценарист
Филипп Изар

Philippe Isard
Сценарист

Продюсеры

Ив Мармион

Yves Marmion
Продюсер

Художники

Жан-Даниэль Вюйермоз

Jean-Daniel Vuillermoz
Художник
Атанас Апостолов

Atanas Apostolov
Художник

Монтажёры

Дженнифер Оже

Jennifer Augé
Монтажёр

Композиторы

Арман Амар

Armand Amar
Композитор