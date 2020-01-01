Последний чародей
Wink
Фильмы
Последний чародей
6.02020, The Last Exorcist
Ужасы, Триллеры76 мин18+

Последний чародей (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мистический триллер с участием Дэнни Трехо о девушке, которая, чтобы спасти свою сестру, должна обучиться семейному делу экзорцизма. На церковь, где проходит всемирный съезд экзорцистов, нападает террористический отряд сатанистов. В результате погибают все участники мероприятия, в том числе и отец Питер. После этого к его приемной дочери Джо начинают приходить пугающие видения, а ее сестра Мэдди ведет себя так странно, будто бы в нее вселился демон. Джо понимает — чтобы помочь сестре, ей надо овладеть сакральными знаниями экзорцизма, и обращается за помощью к бывшему священнику Марко. Сможет ли она продолжить дело отца, расскажет фильм «Последний чародей» (2020) — смотрите его онлайн на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

2.8 IMDb