WinkФильмыПоследний бриллиантАктёры и съёмочная группа фильма «Последний бриллиант»
Актёры и съёмочная группа фильма «Последний бриллиант»
Режиссёры
Актёры
АктёрSimon
Иван АттальYvan Attal
АктрисаJulia
Беренис БежоBérénice Bejo
АктёрAlbert
Жан-Франсуа СтевененJean-François Stévenin
АктёрScylla
Антуан БаслерAntoine Basler
АктёрPierre Neuville
Жак СписсерJacques Spiesser
АктрисаInès de Boissière
Анни КордиAnnie Cordy
АктёрJacques Galley (в титрах: Michel Israel)
Мишель ИзраэльMichel Israël
АктёрMichael Wurst
Шарли ДюпонCharlie Dupont
АктрисаBlanche de Courcy
Дэниэль ДениDanièle Denie
АктёрPhilippe de Mazières