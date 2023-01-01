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Последний бриллиант
Актёры и съёмочная группа фильма «Последний бриллиант»

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний бриллиант»

Режиссёры

Эрик Барбье

Эрик Барбье

Eric Barbier
Режиссёр

Актёры

Иван Атталь

Иван Атталь

Yvan Attal
АктёрSimon
Беренис Бежо

Беренис Бежо

Bérénice Bejo
АктрисаJulia
Жан-Франсуа Стевенен

Жан-Франсуа Стевенен

Jean-François Stévenin
АктёрAlbert
Антуан Баслер

Антуан Баслер

Antoine Basler
АктёрScylla
Жак Списсер

Жак Списсер

Jacques Spiesser
АктёрPierre Neuville
Анни Корди

Анни Корди

Annie Cordy
АктрисаInès de Boissière
Мишель Израэль

Мишель Израэль

Michel Israël
АктёрJacques Galley (в титрах: Michel Israel)
Шарли Дюпон

Шарли Дюпон

Charlie Dupont
АктёрMichael Wurst
Дэниэль Дени

Дэниэль Дени

Danièle Denie
АктрисаBlanche de Courcy
Жене Бервутс

Жене Бервутс

Gene Bervoets
АктёрPhilippe de Mazières

Сценаристы

Эрик Барбье

Эрик Барбье

Eric Barbier
Сценарист

Продюсеры

Аисса Джабри

Аисса Джабри

Aïssa Djabri
Продюсер

Художники

Ули Симон

Ули Симон

Uli Simon
Художница