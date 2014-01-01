Последний бриллиант (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.22014, Le dernier diamant
Драмы, Криминал104 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Бывший заключенный втирается в доверие к дочери покойного эксперта-ювелира с целью выкрасть «Флорентийца», один из крупнейших в мире бриллиантов. Добившись своего и заменив драгоценность фальшивкой, мошенник передает бриллиант подельникам, которые тотчас же пытаются его убить. Потеряв в одночасье бриллиант и друзей-предателей, герой пытается удержать самое дорогое, что осталось в его жизни — полюбившую его девушку.
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Информация
СтранаЛюксембург, Франция, Бельгия
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Драмы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb