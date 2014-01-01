Последний бриллиант (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший заключенный втирается в доверие к дочери покойного эксперта-ювелира с целью выкрасть «Флорентийца», один из крупнейших в мире бриллиантов. Добившись своего и заменив драгоценность фальшивкой, мошенник передает бриллиант подельникам, которые тотчас же пытаются его убить. Потеряв в одночасье бриллиант и друзей-предателей, герой пытается удержать самое дорогое, что осталось в его жизни — полюбившую его девушку.



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